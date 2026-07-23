العلا.. عطية يعوض رحيل العويس

اتفقت إدارة نادي العلا مع نظيرتها في التعاون على شراء عقد عبد القدوس عطية، حارس مرمى الفريق القصيمي الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبموجب هذه الصفقة ينتظر أن يصبح عطية حامي عرين العلا في رحلة الصعود إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

وجاء تحرك إدارة العلا لحسم صفقة عطية سريعًا بهدف تدعيم مركز حراسة المرمى وتأمين الاستقرار الفني للفريق، عقب رحيل محمد العويس حارس المرمى الأساسي إلى الهلال الصيف الجاري.

وبدأ عطية مسيرته الاحترافية مع الفيحاء مطلع عام 2018، قبل انتقاله إلى الوحدة في الصيف ذاته، الذي مثله ستة مواسم، تخللتها إعارة إلى العدالة خلال موسم 2020ـ2021، قبل انتقاله إلى التعاون في صفقة انتقال حر صيف 2024.