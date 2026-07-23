ألعاب الكومنولث.. انسحاب كاتارينا حاملة اللقب

انسحبت الإنجليزية كاتارينا جونسون تومسون، حاملة لقب منافسات السباعي، من دورة ألعاب الكومنولث التي انطلقت في ​جلاسجو، الخميس، في ظل تعافيها من الإصابة وتركيزها على الاستعداد لبطولة أوروبا الشهر المقبل.

ومنحت كاتارينا صاحبة الـ33 عامًا إنجلترا الميدالية الذهبية في دورتي جولد كوست 2018 وبرمنجهام 2022، كما نالت الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

وكتبت اللاعبة على منصة «إنستجرام»: «أشعر ‌بحزن شديد لاضطراري إلى الانسحاب ​من ‌دورة ⁠ألعاب ​الكومنولث العام الجاري كنت أتطلع بشدة إلى المنافسة على أرضي، وإلى فرصة الدفاع عن لقبي».

وقال منتخب إنجلترا في بيان: «إن كاتارينا من بين تسعة رياضيين انسحبوا من تشكيلته».

وتضم قائمة الغائبين البارزين أصحاب الميداليات الأولمبية دينا آشر سميث، وداريل نيتا، وماثيو هدسون سميث، وآمبر آنينج.