نونيز الهلال يدخل اهتمامات أتالانتا

دخل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، دائرة اهتمامات نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما ذكره موقع «ذا أتلتيك» في الولايات المتحدة، الخميس.

وأفاد الموقع بأن النادي الأمريكي بدأ محادثاتٍ أوليَّةً لجلب نونيز من الهلال، ولم تصل بعد إلى مرحلةٍ متقدِّمةٍ.

ويضع أتلانتا قائمةً مختصرةً للاعبين في خط الهجوم من أجل التوقيع مع أحدهم، الصيف الجاري، يتقدَّمها داروين نونيز، والسويسري بريل إمبولو، لاعب ستاد رين الفرنسي.

ولعب الأوروجوياني 16 مباراةً بقميص الأزرق في دوري روشن السعودي، سجل خلالها ستة أهدافٍ، وصنع أربعةً قبل استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بإشراكه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أن نونيز قَدِمَ إلى الهلال من ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.