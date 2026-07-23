مودريتش.. موسم ثان مع ميلان

مدد لاعب الوسط الكرواتي عقده مع نادي ميلان الإيطالي لموسم ثان ينتهي في يونيو 2027، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووصل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018 إلى فريق ميلان الأول الموسم الماضي بعقد لمدة عام، بعد مسيرة زاخرة بالألقاب مع ريال مدريد امتدت منذ صيف 2012 ومن بينها ستة ألقاب في دوري الأبطال.

ومنذ وصوله إلى ميلان خاض مودريتش «40 عامًا» 37 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفين وصنع ثلاثة. ورغم بلوغه سن الـ 40 ما زال يعد من أبرز لاعبي خط الوسط، وقاد منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة ليرفع رصيده من المباريات الدولية إلى 202، زار فيها الشباك 29 مرة.

وسينتظم مودريتش، بعد انتهاء إجازة المونديال في تحضيرات المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل مودريتش رسالة مصورة وهو يرتدي قميص فريقه نشرت على حسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: «أراكم قريبًا».