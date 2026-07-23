«موتور مانيا تحدي الحلبة» تعود بروزنامة موسّعة

تعود بطولة «موتور مانيا تحدي الحلبة» لموسم 2026، السلسلة المساندة الرسمية لبطولة «أرامكو فورمولا 4 السعودية»، بروزنامةٍ موسَّعةٍ، تشمل السعودية وقطر في خطوةٍ تُمثِّل مرحلةً جديدةً في تطوير منظومة رياضة المحركات، بما يسهم في استقطاب مزيدٍ من السائقين والفرق وعشاق الرياضة إلى السباقات التنافسية في السعودية، وفقًا للوائح الرياضية للاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية.

وقال بيير هيرنشميت، رئيس القطاع التجاري في توكيلات «موتور سبورت»: «تهدف موتور مانيا تحدي الحلبة 2026 إلى توفير مزيدٍ من الفرص أمام السائقين للمنافسة وتطوير مهاراتهم، وخوض تجربة رياضة المحركات ضمن بيئة احترافية».



ويأتي هذا التوسُّع بعد النجاح الذي حققته نسخة 2025 من «موتور مانيا تحدي الحلبة»، إذ يمتد برنامج البطولة لعام 2026 ليشمل السعودية وقطر، بما يُمكِّن السائقين من خوض مزيدٍ من المنافسات، واكتساب الخبرة ضمن بيئةٍ احترافيةٍ ومنظّمةٍ لرياضة المحركات.

وتُشكِّل البطولة محورًا رئيسًا في برنامج 2026، وهي سلسلةٌ تنافسيةٌ بنظام تحدي الزمن، تعتمد على السرعة، والدقة، والثبات في الأداء.

وتنطلق المنافسات بتنظيم الجولة الأولى في حلبة كورنيش جدة، 1 أكتوبر المقبل، وتشمل خمس فئاتٍ، تتيح مشاركة مجموعةٍ متنوعةٍ من السيارات والسائقين ضمن نظامٍ تنافسي منظمٍَّ بشرط ألَّا يتجاوز عدد المشاركين 35 سائقًا في كل جولة.

وتنظَّم البطولة بنظام تحدي الزمن الذي يكافئ الدقة والثبات في الأداء، والتطور المستمر، مع بقائه متاحًا لمجموعةٍ واسعةٍ من السائقين والسيارات.