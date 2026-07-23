العدالة ثامن محطات الزقعان

وقَّع نادي العدالة عقدًا لمدة موسمٍ واحدٍ مع الجناح المخضرم علي الزقعان، دعمًا للفريق الأول لكرة القدم في محاولةٍ جديدةٍ للعودة إلى دوري روشن السعودي.

وكشف النادي الأحسائي عن صفقته الجديدة، مساء الخميس، وبات فريقُه ثامنَ محطةٍ احترافية في مشوار اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا.

ومثَّل الزقعان فرق الاتحاد، والاتفاق، والفتح، والوحدة، والفيحاء، والرياض، وأخيرًا العربي في الموسمين الماضيين.

وتعاقد العدالة معه بعد انتهاء عقده مع العربي، المنتمي أيضًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ولعِب الجناح المخضرم 218 مباراةً ضمن دوري المحترفين، أحرز خلالها 23 هدفًا وصنع 21.

وأشركه الفتح، بين 2017 و2022، في 124 مباراةً على مستوى المسابقة، التي انطلقت عام 2008.

ومنذ هبوطه في ختام موسم 2022ـ2023، يحاول العدالة العودة إلى «روشن».