بعد 4 أعوام.. طواف فرنسا إلى ألب دويز

يستضيف ألب دويز مرحلتين متتاليتين تنتهيان على قمة الجبل يومي الجمعة والسبت في ختام ثلاثية جبال الألب في سباق فرنسا للدراجات، حيث يتحدد ​مصير الترتيب العام.

ويعود سباق فرنسا للدراجات إلى ألب دويز للمرة الأولى منذ أربع أعوام، عندما فاز البريطاني توم بيدكوك بالمرحلة في 2022. وزاد المنظمون من صعوبة التحدي من خلال جدولة مرحلتين متتاليتين تنتهيان عند القمة، لكل منها مسار فريد.

وقال جيل مينيان المدير الرياضي للسباق: «ينتهي السباق مرتين في ألب دويز، من مسارين مختلفين، ويبرع بعض المتسابقين في هذا النوع ‌من التحديات. أعتقد أننا ‌سنشهد معركة بين أبرز المتنافسين ​على ‌الترتيب العام».

وستكون ⁠المرحلة 19 ​التي ⁠تجري الجمعة قصيرة نسبيًا، بمسافة 127.9 كيلومتر انطلاقًا من جاب، وسيواجه المتسابقون عند خط النهاية المرتفع التقليدي الذي يتضمن 21 منعطفًا حادًا.

وقال جوليان جوردي، المدير الرياضي لفريق «ديكاتلون سي.إم.إيه سي.جي.إم»، الذي يحتل متسابقه بول سيكاس حاليًا المركز الرابع في الترتيب العام: «غدًا قد نشهد مواجهة مباشرة بين أبرز المرشحين للفوز في الترتيب ⁠العام على أحد أشهر المرتفعات في السباق».

ووصف مدير السباق كريستيان برودوم هذه المرحلة بأنها ربما تكون أصعب مرحلة ‌جبلية في تاريخ سباق فرنسا.

وستتجه الأنظار إلى السلوفيني تادي بوجاتشر، الفائز بالسباق أربع مرات، والذي ⁠لم ينتصر ⁠في ألب دويز.