أندرسون.. من ناشئي «وولسيند بويز» إلى أغلى صفقات سيتي

جاء انتقال إليوت أندرسون من «وولسيند بويز»، أحد أشهر أندية الناشئين في منطقة تاينسايد، إلى أن أصبح ثاني أغلى لاعب إنجليزي بوتيرة أسرع مما كان يتوقع، لكنه يرى أن أفضل ما لديه لم يظهر بعد.

وأعلن مانشستر سيتي، الخميس، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة أعوام قادمًا من نوتنجهام فورست، في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني «154.58 مليون دولار»، وهي الثانية في قائمة أغلى اللاعبين الإنجليز بعد مورجان روجرز، لاعب وسط أستون فيلا، الذي انتقل قبله بيومين إلى تشيلسي بـ 117 مليونًا.

وسينضم أندرسون «23 عامًا» إلى فريقه الجديد بعد حصوله على راحة تستمر ثلاثة أسابيع عقب كأس العالم، التي شارك خلالها أساسيًا سبع مرات في ثمان مباريات خاضها منتخب إنجلترا.

وقال أندرسون، صاحب أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي، في بيان للنادي: «أعتقد أن كل شيء حدث بسرعة، لكنني كنت دائمًا مؤمنًا بقدرتي على الوصول إلى هذه المرحلة، وهذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه».

وأضاف: «الآن بعد أن أصبحت هنا، سأواصل العمل بكل قوة وأحاول مساعدة هذا النادي على المضي قدمًا. ما زلت في الـ23 من عمري، وأمامي متسع من الوقت للوصول إلى أفضل مستوياتي، وأثق أنني لم أصل إليها بعد، وما زال لدي الكثير لأقدمه».

وسار أندرسون على خطى عدد من أبرز نجوم إنجلترا الذين لعبوا لـ«وولسيند بويز»، الذي ساهم في تخريج أكثر من 92 لاعب كرة قدم محترفًا، من بينهم آلان شيرر، ومايكل كاريك، وستيف واتسون، وآلان تومسون، وإليوت أندرسون، ولي كلارك.

وانضم أندرسون لأكاديمية نيوكاسل يونايتد، وقضى فترة إعارة مع بريستول روفرز قبل أن يفرض نفسه في الفريق الأول. وانتقل بعد ذلك إلى نوتنجهام فورست مقابل 35 مليونًا في 2024، وخاض معه 92 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وكان أندرسون أكثر اللاعبين الإنجليز انطلاقًا وتقدمًا بالكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما تصدر قائمة اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من التمريرات الصحيحة في الثلث الهجومي.

ويقول أندرسون إنه سيضيف مجموعة متنوعة من الإمكانات إلى مانشستر سيتي، حيث سينضم إلى خط وسط يضم أسماء بارزة مثل قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم رودري، ونيكو جونزاليس، وماتيو كوفاتشيتش، وتيجاني ريندرز، وريان شرقي، وفيل فودين.

وأوضح: «أعتقد أنني أقدم كل شيء تقريبًا. أمتلك الجودة، والقوة البدنية، والطاقة. وأتمنى أن أُمتع الجماهير وأجعلها تتحمس، وأن أضيف المزيد من الحماس للفريق. أحب اللعب بإيقاع مرتفع، وبذل الكثير من الجهد في جميع أنحاء الملعب، ومنح الجماهير ما تستحقه».