فيرستابن: أحتاج فهم سيارتي والعودة إلى الانتصارات

تهرّب الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله الخميس، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمور سباقًا بعد آخر مع فريقه ريد بول، بينما يواصل العمل على تطوير السيارة.

وبعد عام من إعلان بقائه مع الفريق في 2026، اختار فيرستابن عدم تقديم أي إجابة واضحة بشأن خططه المستقبلية.

وقال السائق الهولندي عشية جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم، المقررة الأسبوع الجاري: «أشعر أنني بحال جيدة، ومن جهتي، عندما أقول إنه لا يوجد ما أقوله، فذلك لأن ما من شيء يحدث فعلًا».

وتابع: «بالنسبة لي، أركز فقط على محاولة استخراج أقصى ما يمكن من السيارة، وهذا بحد ذاته معقد بما فيه الكفاية، هذا ما أفعله، الفريق بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي، وبالطبع أريد أن أفهم سيارتنا بشكل أفضل قليلًا وأن أعود إلى سكة الانتصارات».

وأوضح فيرستابن الذي يحتل المركز السابع في ترتيب السائقين، أنه يشعر بأن الفريق يسير في «منحى تصاعدي»، وقال: «لا زلنا نحاول فهم الأساسيات المتعلقة بالسيارة».

ويحتوي عقد فيرستابن على بند مرتبط بالأداء، يُعتقد أنه يسمح له بالرحيل إذا لم يكن منافسًا على اللقب، لكن في هذه المرحلة الانتقالية من «عصر المحركات الهجينة» الجديد، لا تبدو هناك مقاعد أكثر جاذبية ومتاحة أمامه للانتقال إليها في العام المقبل.

وكانت مرسيدس وفيراري وماكلارين قد أوضحت جميعها أنها راضية عن سائقيها الحاليين وستبقي عليهم.