«ذا أثليتيك»: سمرفيل يوقع عقد الهلال

وقع الهولندي كريسينسو سمرفيل، لاعب فريق وست هام الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقد انتقاله إلى الهلال، الخميس، بعد إتمامه للفحص الطبي في مدينة أمستردام الهولندية، وفقًا لموقع «ذا أتليتك» الكروي البريطاني.

ويمتد عقد سمرفيل مع الهلال لأربعة مواسم بالقميص الأزرق، قادمًا من ويست هام يونايتد الإنجليزي.

وذكر الموقع أن الصفقة شكلت أهمية قصوى للملكية الجديدة لنادي الهلال، تحت قيادة الأمير الوليد بن طلال، مؤسس شركة المملكة القابضة، والمستحوذة على 70 في المئة؜ من أسهم النادي، إضافة إلى سايمون فرانسيس، المدير الفني لكرة القدم بنادي الهلال، والمنضم حديثًا من بورنموث الإنجليزي.

ويستعد سمرفيل لمغادرة وست هام بعد موسمين قضاهمًا مع الفريق اللندني، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» عقب احتلاله المركز الـ18 في الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 39 نقطة، منهيًا وجودًا استمر 14 عامًا بين أندية المسابقة.

وانضم الجناح الهولندي، البالغ 24 عامًا، إلى وست هام في أغسطس 2024 قادمًا من ليدز يونايتد، بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع أسهمه بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.

وبدأ اللاعب ابن الـ24 عامًا المولود في روتردام مسيرته ضمن أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول.