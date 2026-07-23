اتحاد السهام: 32 راميا إلى معسكر الدوحة

أعلن الاتحاد السعودي للسهام، الخميس، قائمة بعثة المعسكر الإعدادي الصيفي، المقرَّر تنظيمه في الدوحة، العاصمة القطرية، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 راميًا وراميةً بواقع 18 في القوس الأولمبي، و14 في القوس المركب.

وطبقًا لحساب اتحاد السهام في منصة «إكس»، يُعدُّ هذا المعسكر الأكبر في تاريخه من حيث عدد الرماة المشاركين، ويأتي ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وضمَّت قائمة القوس الأولمبي منصور علوي، عبد الرحمن المومسى، عبد الله بن سلوم، راشد السبيعي، حاتم المنيع، عدي المنيع، البراء الجماز، علي الوهييبي، عبد الله آل جابر، نواف البطي، أحمد باناجه، لينة المنجم، شادن المرشود، آية فلمبان، حصة السريع، سفانة الأحمدي وفاطمة حبوبي.

بينما ضمَّت قائمة القوس المركب بلال العوضي، أسعد عابد، عبد الله المناهلي، عبد الرحمن المهري، مشاري النمير، عبد الله العبد اللطيف، عبد العزيز الفهيد، محمد الحملي، سارة الجنبي، شهرزاد طاهر، هيفاء الخنيزان، رغد كعبي، سارة بن سلوم ومجد الأحمد.

من جهة أخرىٍ، انطلق، الخميس، المعسكر الإعدادي للبارالمبية في المدينة المنورة، ويستمر يومين، ويقوده روبرت ترينر، المدير الفني، والمدرب مجدي الصبحي، ويأتي ضمن البرنامج الفني الهادف إلى تطوير الأداء، ورفع الجاهزية.