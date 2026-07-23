فتى «وولسيند بويز»

استسلم إيليوت أندرسون، لاعب الوسط، إلى كاميرا المركز الإعلامي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن أصبح الخميس الصفقة الأغلى في تاريخه بتوقيعه على عقد انتقاله إلى «السماوي» قادمًا من نوتنجهام فورست بـ 116 مليون جنيه إسترليني. وبات أندرسون، خريج «وولسيند بويز»، أحد أشهر أندية الناشئين في منطقة تاينسايد، الذي شارك مع «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 2026، ثاني أكبر صفقة انتقالٍ للاعبٍ إنجليزي بعد الدولي مورجان روجرز، الذي انتقل قبل يومين من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليونًا. وتجوَّلت العدسة مع اللاعب داخل أروقة النادي والملعب وعددٍ من شوارع المدينة (المركز الإعلامي - مانشستر سيتي)