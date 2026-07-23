الشباب يقترب من يدفاي

اقتربت إدارة نادي الشباب من التعاقد مع الكرواتي تين يدفاي، مدافع فريق باناثينايكوس اليوناني الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي رفعت ملف الصفقة إلى لجنة الرقابة المالية في برنامج الاستقطاب تمهيدًا للحصول على الموافقة النهائية قبل إتمام التعاقد الرسمي، مشيرةً إلى أن يدفاي سيكون بديلًا للمدافع الهولندي ويسلي هوديت في قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويملك يدفاي، البالغ من العمر 30 عامًا، مسيرةً احترافيةً في عدد من الدوريات الأوروبية، إذ بدأ مشواره مع دينامو زغرب الكرواتي، ثم انتقل إلى روما الإيطالي، فباير ليفركوزن الألماني، كما مثَّل أوجسبورج بالإعارة، ولعب مع لوكوموتيف موسكو الروسي، والعين الإماراتي، وباناثينايكوس اليوناني الذي يرتبط معه بعقد، يمتدُّ حتى صيف 2027.



وسبق للاعب تمثيل منتخب كرواتيا الأول في 26 مباراةً دوليةً، سجل خلالها هدفين، كما كان ضمن قائمة المنتخب التي تُوِّجت بالميدالية الفضية في كأس العالم روسيا 2018 بعد المشوار التاريخي الذي انتهى بالوصافة خلف فرنسا.