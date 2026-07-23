ضمك.. اتهامات.. إيقافات ونفي

تقدَّم نحو تسعة موظفين إداريين في نادي ضمك بشكوى إلى وزارة الرياضة ضد ما وصفوه بـ «تجاوزات» من قِبل الإدارة الجديدة، وفق خطاب، تحتفظ «الرياضية» بنسخة منه.

وزعم خطاب الشكوى أن سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي ونائبه أثَّر في سير الأعمال اليومية بالنادي، وأدَّى إلى مشكلات في التواصل في عمل الإدارات الأساسية والرياضية.

وورد في الشكوى وجود أشخاص يمارسون أدوارًا داخل النادي على الرغم من صدور قرار سابق من وزارة الرياضة يمنع ذلك لارتباطهم بتحقيقات وقضايا قائمة.

وتحتفظ «الرياضية» بمخاطبات، وصور لوجود سعد الحزوبر، وموسى الغامدي في النادي أخيرًا، إضافة إلى خطاب من وزارة الرياضة، صادر في 14 يوليو الجاري، تطلب فيه التريث في تعيينهما إلى إشعار آخر.

وجاء في الخطاب، أنه ورد تعميمٌ لجميع موظفي النادي، يقضي بتخفيض الحد الأعلى للأجور الشهرية إلى مبلغ 4.800 ريال على الرغم من أن عقود الموظفين ساريةٌ وموثقةٌ، ومضى على إبرامها 19 يومًا، ودون وجود اتفاق مكتوب على تعديل الأجر.

وتضمَّن الخطاب أيضًا، أن المشتكين تفاجؤوا بتوجيه رئيس مجلس الإدارة بعضَ مديري الإدارات وعددًا من الموظفين بأن عليهم تقديم الاستقالة في حال عدم تعديل العقد. وكانت وزارة الرياضة اعتمدت، 10 يوليو الجاري، إدارة ضمك الجديدة برئاسة شاكر عوير بعد فوزها بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت 6 من الشهر ذاته، وضمَّت عبد الرحمن الحزوبر «نائبًا للرئيس»، وعضوية تركي الشهراني، خالد الشهراني، خليل آل سعيد، مشاري أبو ملحة، ماجد آل سحيم، عبد الله مجرشي وعبد العزيز آل شيبان.

أمام ذلك، استجاب لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي في إدارة ضمك، رغب في عدم ذكر اسمه، وقال: إن وزارة الرياضة تتحفَّظ على أكثر من اسم، وستُصدر قرارات حيالهم في المستقبل. مبينًا أن الحزوبر والغامدي لا يعملان في المنشأة بعد أن وصل بريد إلكتروني، يطلب التريث في تعيينهما نظير مطالبات عمالية غير متصلة في أي تجاوزات.

وكان فريق ضمك الأول لكرة القدم هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى عقب الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النصر 1ـ4، في 21 مايو الماضي.

وفي مايو أيضًا، تفجَّرت أزمةٌ إداريةٌ داخل النادي بعد أن كشفت تحقيقات وزارة الرياضة عن وجود تواقيع غير صحيحة في مستندات خاصَّة بمكافآت مالية، تتجاوز نصف مليون ريال، وتخصُّ سبعةً من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وفتحت الوزارة تحقيقًا رسميًّا مع إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، حينها، بعد تلقيها شكوى تفيد بعدم تسلُّم اللاعبين السبعة المبالغ المرصودة على الرغم من وجود مستندات تحمل تواقيعَ تُبيِّن تسلُّمهم لها قبل أن يؤكد اللاعبون، خلال استدعائهم من قبل «الرياضة»، أن التواقيع المدرجة ليست تواقيعهم الحقيقية.