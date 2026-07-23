أنتونيس يمنع خسارة الرياض

تعادل فريق الرياض الأول لكرة القدم 1-1 مع سبارتاك كورنويبورج النمساوي، مساء الخميس، في ثاني مباراة تجريبية ضمن معسكره التدريبي الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدّم كورنويبورج 1-0. وخلال الشوط الثاني، أدرك الفريق السعودي التعادل بهدفٍ أحرزه المهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس.

وينتهي معسكر «مدرسة الوسطى»، الذي بدأ في 8 يوليو الجاري، بمواجهة الغرافة القطري الإثنين، عشيّة مغادرة النمسا في اتجاه السعودية.

وكانت أولى تجريبيات المعسكر الثلاث قد أسفرت عن الفوز 1-0 على بوليتكنيكا الروماني، الجمعة.

وقبل السفر إلى النمسا، أعلن نادي الرياض عن استمرار البرازيلي ماوريسيو دولاك مدربًا للفريق لمدة موسم.

وتولّى دولاك المهمة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وتمكن من إبقاء الفريق في الدوري.