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تدريبات الهلال
2026.07.23 | 11:29 pm
ركز فريق الهلال الأول لكرة القدم على رفع اللياقة البدنية خلال تاسع أيام معسكره الخارجي الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)
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