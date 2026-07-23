نزال «The Comeback».. جوشوا يواجه فريقا وشيراز يتمسك باللقب

أكد نخبة من أبرز نجوم الملاكمة العالمية جاهزيتهم لخوض نزالاتهم المرتقبة ضمن أمسية نزالات The Comeback الـ 13، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الرسمي الذي جرى في «بروميناد جدة»، وسط حضور إعلامي، قبل المواجهات المنتظرة التي تستضيفها «جدة سوبر دوم» مساء السبت .

واستهل أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، حديثه عن مواجهته مع الألباني كريستيان برينجا بالتأكيد على جاهزيته الكاملة، مشددًا على أن تركيزه لا ينصب على منافسه فقط، بل على جميع عناصر المعسكر المقابل، وقال: «أنا في كامل تركيزي. الأمر لا يتعلق بالمنافس وحده، بل بالفريق بأكمله، مدربي أمام مدربه، واختصاصي العلاج الطبيعي لدي أمام نظيره، واستراتيجيتي أمام استراتيجيته، وأنا أمامه داخل الحلبة، وفي النهاية سيفوز الأفضل».

وأضاف أن هدفه في هذه المرحلة هو تحقيق الفوز ومواصلة التقدم نحو تحديات أكبر في مسيرته الاحترافية.

من جانبه، أكد بطل العالم حمزة شيراز أن تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية «WBO» في الوزن فوق المتوسط لم يغيّر من عقليته أو أسلوب عمله، موضحًا أن قصر الفترة بين نزالاته ساعده على الحفاظ على تركيزه. وقال: «لن أكرر خطأ الابتعاد عن المنافسات، وسأغتنم كل فرصة للدفاع عن لقبي». وأضاف أن وجود فريق متكامل بقيادة المدرب آندي لي أسهم في الحفاظ على تواضعه ودفعه لمواصلة التطور داخل الحلبة وخارجها، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه في كل نزال.

من جهته، أكد بطل العالم جوش كيلي أن الفوز باللقب أحدث تحولًا كبيرًا في شخصيته وثقته بنفسه، وقال: «أن تصبح بطلًا للعالم يغيّر الكثير في داخلك، أشعر بأنني نسخة جديدة من نفسي». وأضاف أنه سيدخل النزال بثقة كبيرة لإثبات الفارق في المستوى، مؤكدًا أن ثقته الحالية تجعله قادرًا على منافسة أي من كبار الملاكمين في فئته، وأن الجماهير ستشاهد أداءً مميزًا داخل الحلبة.

ويتم، الجمعة، الوزن الرسمي للملاكمين، يليه المواجهات الأخيرة «Final Face-Off» بين جميع المشاركين، وذلك في بروميناد جدة عند الساعة الثامنة مساءً، في محطة أخيرة تسبق ليلة النزال المرتقبة، حيث يقيس الملاكمين أوزانهم الرسمية.