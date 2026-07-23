بطولة الميركاتو والبطولات الحقيقية

في كل صيف، تتحول سوق الانتقالات إلى ساحة يتسابق فيها الجميع لإعلان الصفقات، وكأن بطل الميركاتو هو بالضرورة بطل الموسم. لكن الحقيقة التي أثبتتها كرة القدم مرارًا هي أن الضجيج الإعلامي لا يمنح البطولات، وأن الصورة التذكارية مع النجم العالمي لا تعني بالضرورة إضافة فنية داخل المستطيل الأخضر.

ما نشاهده اليوم من تحركات للأندية السعودية يؤكد أن المنافسة لم تعد محصورة بين الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بل امتدت إلى أندية أخرى باتت تمتلك الطموح والإمكانات، وهو ما يرفع من جودة الدوري ويجعل كل صفقة تحمل وزنًا أكبر من مجرد اسم رنان.

ومع ذلك، أعتقد أن بعض الإدارات ما زالت تقع في فخ «ردة الفعل». صفقة يعلنها منافس، فتبدأ رحلة البحث عن صفقة أكبر، وكأن الهدف هو كسب معركة مواقع التواصل الاجتماعي، لا معالجة احتياجات الفريق الفنية. هذه الثقافة، إن استمرت، قد تكلف الأندية ملايين الريالات دون أن تضيف شيئًا على أرض الملعب.

الأندية الناجحة ليست التي تتعاقد مع اللاعب الأشهر، وإنما التي تعرف ما ينقصها فعلًا. قد يكون قلب دفاع منضبط أو محور ارتكاز قادر على صناعة التوازن أهم بكثير من مهاجم عالمي لا يتناسب مع أسلوب المدرب. كرة القدم الحديثة أصبحت لعبة منظومة، وليست لعبة أسماء.

كما أن الميركاتو السعودي بات يخضع لرقابة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة، وهو أمر صحي إذا كان مبنيًا على التحليل الفني، لا على المقارنات السطحية. فالجمهور لم يعد ينبهر بالأرقام المالية، بل أصبح ينتظر أثر الصفقة داخل الملعب، وهذا مؤشر على نضج المشهد الرياضي.

وفي رأيي، فإن النجاح الحقيقي لهذا الميركاتو لن يتحدد عند إغلاق نافذة الانتقالات، بل بعد عدة أشهر، عندما تبدأ البطولات في رسم ملامح الموسم. حينها فقط سنعرف أي إدارة كانت تعمل وفق مشروع واضح، وأيها كانت تركض خلف العناوين.

الميركاتو ليس سباقًا لمن يدفع أكثر، بل اختبار لمن يختار أفضل. وفي دوري أصبح محط أنظار العالم، فإن الذكاء في التعاقدات سيصبح أكثر قيمة من البذخ في الإنفاق، لأن التاريخ لا يحفظ أسماء أكثر الأندية إنفاقًا، بل أسماء أكثرها تتويجًا.