بـ 70 مليونا.. أرسنال يخطط على جيماريش

يستعدُّ نادي أرسنال الإنجليزي لتقديم عرضٍ بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي البرازيلي برونو جيماريش، قائد فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم.

وتبقَّى للاعب عامان في عقده مع خيار التمديد 12 شهرًا، ما يوفر لنيوكاسل فرصةً كبيرةً للمناورة، خاصَّةً مع حاجة الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إلى تعزيز خط وسط فريقه استعدادًا للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، وتحديده الدولي البرازيلي الذي شارك في كأس العالم 2026 هدفًا رئيسًا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، الخميس، أن جيماريش «28 عامًا» أبلغ ناديه برغبته في التفاوض مع أرسنال إذا تمَّ التوصُّل إلى اتفاقٍ حول رسوم الانتقال، مشيرةً إلى أن نيوكاسل أوضح أن لاعبه ليس معروضًا في سوق الانتقالات.

لكنَّ نيوكاسل، وحسبَ الصحيفة، يدرك في الوقت نفسه رغبة اللاعب «41 مباراةً وتسعة أهدافٍ الموسم الماضي» في الانضمام إلى أرسنال، وهو ما سيدفعه إلى رفع سقف مطالبه المالية حتى يُغيِّر موقفه، خاصَّةً مع وجود أنديةٍ أخرى مستعدَّةٍ لتقديم عروضها.

وذكرت الصحيفة أن بطل الدوري أبدى انزعاجه من أن جميع المناقشات حول الصفقة جاءت من وكيل جيماريش، وعدَّها «عمليةً تكتيكيةً» تُشتِّت انتباه اللاعب بسبب التكهنات حول مستقبله التي يتم تداولها بشكلٍ علني.

ولفتت إلى أن أرسنال قد يكون قادرًا على إتمام الصفقة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لكنْ ربما سيتطلَّب الأمر رقمًا أكبر مع الطلب الكبير على لاعبي الوسط.