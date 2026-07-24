موهبة موناكو يعزز وسط نيوكاسل

توصَّل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى اتفاقٍ مع موناكو على ضم ألادجي بامبا، لاعب خط وسط الفريق الفرنسي الأول لكرة القدم، مقابل 35.5 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عن أن اللاعب «20 عامًا» سافر إلى تاينسايد لإجراء فحصٍ طبي، صباح الخميس، قبل إتمام انتقاله المفاجئ.

ولم يخض الدولي الفرنسي تحت 20 عامًا سوى موسمٍ واحدٍ مع الفريق الأول لموناكو، وظهر في 12 مباراةً رسميةً في صفوفه بجميع المسابقات، لكنَّه يُعدُّ موهبةً استثنائيةً، كما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أن الناديين اتَّفقا على دفعةٍ أوليةٍ قدرها 30 مليونًا، إلى جانب 5.5 مليون إضافاتٍ. كذلك يتضمَّن الاتفاق بندًا يمنح موناكو 15% من قيمة أي عملية بيعٍ لاحقةٍ.

وشارك بامبا، لاعب خط الوسط الدفاعي، في خمس مبارياتٍ بدوري أبطال أوروبا، و18 بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وبعد انتقال الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنام، الشهر الماضي، كان على النادي البحث عن لاعب خط وسطٍ شابٍّ ثانٍ إثر استقطاب شون ستور «18 عامًا» من أياكس أمستردام الهولندي.