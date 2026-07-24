بعد عام.. هاميلتون يعترف: كنت سيئا

عبّر البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، عن افتخاره بنفسه وبفريقه، وذلك عقب استذكاره أحداث جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 العام الماضي، حين وصف نفسه بـ«عديم الفائدة» واقترح على مسؤولي الفريق التعاقد مع سائق آخر.

واعترف بطل العالم سبع مرات البالغ 41 عامًا، أنه كان في أسوأ حالاته عندما أدلى بتلك التصريحات بعد حلوله في المركز 12 في التجارب، بينما حلّ زميله شارل لوكلير من موناكو في المركز الأول في التجارب والرابع في السباق.

وقال هاميلتون :«أنا فخور بنفسي وبكل فرد في الفريق، لأنني تمكنت من الخروج من ذلك المأزق الذي عشته، في يوم ما، عندما أُنجز وثائقيًا عني، سأروي لكم كل ما يتعلق بنهاية ذلك الأسبوع وما أفضى إليه، لكن أن أخرج من هناك وأصل إلى هذا الأسبوع، فإنني صرت بعيدًا كل البعد عمّا كنت عليه العام الماضي».

وتابع السائق البريطاني :«أنا ممتن للطريقة التي تطورنا بها كفريق، ولقِطع الأحجية التي أُحركها وبدأت تتجمع، والآن نوجد هُنا بسيارة وحزمة رائعتين، ويمكننا أن نتنافس بهما».

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في ترتيب السائقين، بفارق 45 نقطة، خلف الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، البالغ 19 عامًا، بعدما صعد على منصة التتويج خمس مرات، بما فيها أول انتصار له مع فيراري في إسبانيا الموسم الجاري.

ويملك هاميلتون فرصة جيدة لتحسين مركزه وتحقيق فوزه الـ107، لتعزيز رقمه القياسي على إحدى الحلبات المفضلة لديه في السباق الرئيس لجائزة المجر الكبرى الأحد المقبل، وذلك في ظهوره الحادي والعشرين تواليًا على حلبة «هنجارورينج».

وفاز هاميلتون ثماني مرات في هذه الحلبة البطيئة والمتعرجة والتقنية، الواقعة على بعد 25 كيلومترًا شمال بودابست، العاصمة المجرية، واحتل المركز الأول في التجارب تسع مرات قياسية.

ويحمل هاميلتون أيضًا الرقم القياسي لأكبر عدد من اللفات التي تصدّرها سائق واحد في أيّ حلبة برصيد 487 لفة.

وسجّل سائق فيراري نقاطًا في كافة السباقات 10 هذا العام، واستمتع بعودة فريقه الإيطالي إلى مستواه المعهود بموثوقية أكبر، وأداء متصاعد سباقًا بعد سباق، في ظل ملاحقتهم المستمرة لمرسيدس وأنتونيلي في البطولة.