15 أغسطس.. كلوب ينطلق ويوجه رسالة تحذير

عُيّن يورجن كلوب، الجمعة، رسميًا مدربًا للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، خلفًا ليوليان ناجلسمان، الذي استقال بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال أمريكا الشمالية 2026، عند حاجز دور الـ32، وذلك في مهمة إنقاذية، بعد سلسلة من الخيبات لـ«المانشافت».

وأبدى بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني للعبة، سعادته بإتمام الصفقة، وذلك في مؤتمر صحافي في فرانكفورت، مضيفًا :«سعداء للغاية بتمكننا من تقديم يورجن كلوب مدربًا جديدًا».

وأوضح نويندورف أن عقد كلوب يمتد حتى صيف 2030، أيّ حتى موعد كأس العالم المقبلة في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تتضمن نسخة المئوية ثلاث مباريات في مونتيفيديو «الأوروجواي»، وبوينس أيرس «الأرجنتين»، وأسونسيون «الباراجواي».

وأشار رئيس الاتحاد الألماني للعبة إلى أن عقد كلوب سيبدأ سريانه في 15 أغسطس المقبل.

بدوره، قال كلوب :«شرف كبير أن أجلس هُنا اليوم، إنها القمة المثالية لمسيرتي المهنية، ولحياتي، ولحياتي العملية، سأضع كل ما لدي من طاقة في خدمة هذه المهمة».

وحذّر كلوب من أنه سيغادر منصبه إذا شنّت عليه الصحافة هجومًا في المستقبل، متابعًا :«إذا قلتم غدًا إنه سيئ جدًا، سأرحل».

واستقال ناجلسمان بعد أربعة أيام من الإقصاء على يد الباراجواي في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم 2026.

وشغل ناجلسمان، صاحب الـ38 عامًا، هذا المنصب منذ سبتمبر 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات لبحث سبب الإخفاق الجديد.

وأبدى كلوب الذي كان مرتبطًا بعقد منذ مطلع 2025 حتى نهاية 2029 مع شركة ريد بول، بصفته مديرًا عالميًا لعمليات كرة القدم، علنًا رغبته بتولّي المهمة.

وجاء الضوء الأخضر من أوليفر مينتسلاف، رئيس ريد بول الذي عقد اجتماعًا مع مسؤولي الاتحاد الألماني للعبة بعد توصّلهم لاتفاق مبدئي مع المدرب.

وأكد نويندورف أن كلوب أُعفي من عقده من دون مقابل انتقال، مقابل تبرع بقيمة مليون يورو فقط لمؤسسة «وينجز فور لايف» التابعة لريد بول، والمكرسة لأبحاث إصابات الحبل الشوكي.

وتُعد سمات كلوب القيادية، وقدرته على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، أهم مطالب اتحاد اللعبة الألماني، الذي يعيش فريقه حالة من الجمود.

وعانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم، إذ خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ثم ودعت نهائيات 2026 الموسعة من دور الـ32.

ومنذ خسارتها أمام فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا 2016، لم تبلغ ألمانيا المربع الذهبي لأي بطولة كبرى، في عقد كامل غير مسبوق من الجفاف بالنسبة لمنتخب تُوّج أيضًا بطلًا لأوروبا ثلاث مرات «1972 و1980 و1996».

ويصل كلوب إلى قيادة المنتخب الألماني برفقة مساعديه المقربين منذ أعوام، بيتر كرافيتس، وبيبين لايندرس. كما سيعمل إلى جانب رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب منذ 2023، والذي سيبقى في منصبه حتى كأس أوروبا 2028.

وتنتظر كلوب تحديات عديدة، فالقائد يوزوا كيميش، يحمل شارة القيادة منذ 2024، لكنه تجاوز عُمر الـ30 عامًا، وسيبلغ 33 عامًا خلال كأس أوروبا 2028. أما في مركز حراسة المرمى، فقد عاد مانويل نوير من اعتزاله الدولي لخوض تجربة أخيرة في كأس العالم وهو في الـ40 من عمره.

في المقابل، سيكون بمقدور المدرب الألماني الاعتماد على جيل جديد من المواهب، يضم فلوريان فيرتس «23 عامًا»، وجمال موسيالا «23 عامًا»، وألكسندر بافلوفيتش «22 عامًا»، ولينارت كارل «18 عامًا»، ويوناس أوربيج «22 عامًا»، وناثانييل براون «23 عامًا»، وستكون اختياراته الأولى تحت المجهر، ولن يطول الانتظار كثيرًا، إذ من المتوقع أن يعلن قائمته الأولى في سبتمبر المقبل، استعدادًا لأربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، أمام هولندا خارج الديار في 24 من الشهر ذاته، وأمام اليونان في 4 أكتوبر، إضافة إلى استضافة اليونان في أوجسبورج في 27 سبتمبر، وصربيا في ميونيخ في الأول من أكتوبر.

وسبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينز وبوروسيا دورتموند، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في إنجلترا حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي 2020، منهيًا 30 عامًا من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير 2024، أعلن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد 9 أعوام قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفًا على الأندية التابعة للشركة النمساوية.