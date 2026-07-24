مدرب جديد

تولى يورجن كلوب، الجمعة، رسميًا مهمة تدريب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، وذلك خلفًا ليوليان ناجلسمان، الذي استقال بعد انتهاء مشوار «المانشافت» في مونديال أمريكا الشمالية 2026 (الفرنسية) و(رويترز)