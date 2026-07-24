مالاجو يؤكد مفاوضات الطليان وجوارديولا

أكّد جوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وجود تواصل دائم مع الإسباني بيب جوارديولا، الذي قد يتولّى مهمة تدريب المنتخب الإيطالي الأول.

وقطع مالاجو الشكوك في صحّة الأخبار المتداولة عن رغبة المنتخب الإيطالي بالمدرب الإسباني، بعد سؤال وجّه له من موقع «كروناكي دي سبولياتويو»، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات، في حال تعلّق الأمر باسم كثر الحديث عنه في الساعات الأخيرة، وهو جوارديولا، قائلًا: «نعم، وهذا استثناء لأسباب واضحة، لن أشرحها هُنا، لكن ليس مؤكدًا أن يُفضي هذا الأمر إلى نتيجة إيجابية، إلا أني أعتقد على الرغم من ذلك أنه كان من العدل والمهم فتح حوار والاستمرار فيه».

وأضاف الرئيس المنتخب في يونيو الماضي: «هذا لا يعني إطلاقًا عدم احترام المرشحين الآخرين، بل على العكس تمامًا، لأن النقاش بشأنهم بدأ بالفعل».

وأوضح مالاجو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولًا «أندريا بيرلو بطل العالم 2006، وروبرتو مانشيني، وجوارديولا» لتولّي المنصب.

وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات، وكأس أوروبا مرتين، العام الجاري للمرة الثالثة تواليًا في التأهل إلى المونديال.

وترك جوارديولا، صاحب الـ55 عامًا، منصبه مدربًا لمانشستر سيتي الإنجليزي، بعد 10 أعوام، قاده خلالها إلى إحراز 20 لقبًا.