الهلال.. إنزاجي يبعد كوليبالي

أبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عن المباراة التجريبية، الجمعة، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن برنامجه الإعدادي بمعسكر شتاجرسباخ في النمسا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إنزاجي اتخذ قراره نظير عدم جاهزية كوليبالي البدنية، الذي اكتفى ببرنامج تدريبي خاص، صباح الجمعة.

وكان كوليبالي «35 عامًا» وصل إلى المعسكر، الأربعاء الماضي، بعد أن أنهى الإجازة، التي منحت له، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، التي اختتمت في أمريكا، الأحد الماضي.

ويخوض الهلال عند الـ 07:00 من مساء الجمعة مواجهته التجريبية الثانية أمام ماميلودي صن داونز، بعد أن كسب أولى مبارياته أمام شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، الأحد الماضي.