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الخلود.. صفقة جديدة

2026.07.24 | 04:41 pm
أعلن نادي الخلود، الجمعة، تعاقده مع محمد الرشيدي، لاعب خط الوسط لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.
الخلود.. صفقة جديدة

الخلود.. صفقة جديدة

الخلود.. صفقة جديدة

الخلود.. صفقة جديدة

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