حرارة الطقس تفسد السياحة في إسبانيا وفرنسا

أعلنت إسبانيا حالة طوارئ وطنية، الجمعة، بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي، لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي، بعد ​أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا، وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

وأمرت السلطات الفرنسية الجمعة بإخلاء شبه جزيرة كاب فيريه بالكامل، وهي وجهة سياحية شهيرة على ساحل المحيط الأطلسي، تشهد إقبالًا كثيفًا خلال موسم الصيف، مع اقتراب الدخان واللهب من المنازل.

وأفاد مسؤولون أنه تم إجلاء نحو 63 ألف شخص من المنطقة، ونقل العديد منهم إلى بر الأمان ‌بواسطة القوارب.

وأجلت السلطات ‌في إسبانيا أكثر من 10 ​آلاف ‌من ⁠بلدات جبلية ​تقع غربي مدريد، ⁠العاصمة.

وأوضح فرناندو جراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أن رجال الإطفاء يعملون على منع اندماج ثلاثة حرائق في المنطقة وإقليم أبيلا المجاور.

وتتميز المنطقة بكثافة سكانية مرتفعة، إذ يمتلك فيها كثير من سكان العاصمة منازل ثانية.

وأشار مارلاسكا إلى أن ذلك كان أحد أسباب قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بما يتيح تنسيقًا أفضل للاستجابة، مؤكدًا على أن شدة ⁠الحرائق والطقس الحار المصحوب برياح قوية ساهما أيضًا ‌في اتخاذ القرار.

وتعد هذه هي المرة ‌الأولى التي تتخذ فيها إسبانيا إجراءً ​من هذا النوع، بسبب حرائق الغابات، وكانت آخر مرة أعلنت فيها البلاد مستوى الطوارئ ذاته، خلال ‌انقطاع واسع النطاق للكهرباء على مستوى البلاد العام الماضي.

وفي بلدة نابالوينجا بإقليم أبيلا، شاهد سكان يضعون كمامات بسبب الدخان طائرات هليكوبتر مخصصة لمكافحة الحرائق وهي تسحب المياه ‌من نهر البلدة.