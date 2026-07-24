دي لا فوينتي.. أُعجب بالأرجنتينيين وخذلوه

اعترف لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بطل العالم، بالخذلان الذي تلقاه من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، عُقب الاشتباكات بعد صافرة نهاية مباراة ختام مونديال 2026.

وأعرب المدرب الإسباني عن استيائه من تصرفات اللاعبين الأرجنتينيين عُقب خسارة النهائي الكبير 0ـ1، التي اندلعت بشكل مفاجئ، ودفعت الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» إلى فتح تحقيق عن الواقعة.

وقال دي لا فوينتي: «أرى أن ‌ما حدث ‌لا يُحتمل وغير مقبول ​من لاعبين بهذا ‌المستوى، كنت قد أشدت بهم في ‌الأيام السابقة، كما أنه يقودهم مدرب رائع».

وأضاف المدرب الإسباني: «أود الإشادة بتصرفات لاعبينا في مواجهة هذا النوع من الاعتداءات والاستفزازات، لاعبونا حافظوا دائمًا ‌على هدوئهم وتصرفوا باحترافية عالية».

وعقب صفارة النهاية، دخل لياندرو باريديس، لاعب وسط الأرجنتين، في مشادة مع عدد ‌من لاعبي ‌إسبانيا، بينهم المدافع ​إريك ‌جارسيا، وجابي، لاعب ⁠الوسط، لتبدأ ⁠بعدها الاشتباكات. واضطر أفراد من الجانبين إلى الفصل بين الفريقين، بينما حاول ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، تهدئة لاعبيه. وعيّن «فيفا» مدعيًا مختصًا بالانضباط والأخلاقيات للتحقيق في الواقعة.

واعتذر روبرتو أيالا، مساعد مدرب الأرجنتين، الأربعاء الماضي، عن دوره في الاشتباكات التي أعقبت المباراة النهائية.

من جهة أخرى، أبدى دي لا فوينتي، فخره في حال استمراره مدربًا لـ«لا روخا» في كأس العالم 2030، المُقرر في إسبانيا، والمغرب، والبرتغال.

وقاد دي لا فوينتي إسبانيا إلى لقب بطولة أوروبا 2024، إضافة إلى إحراز كأس العالم 2026.