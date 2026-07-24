كوستا يودّع زملاءه وينتقل إلى النصر

ودّع الدولي البرتغالي سامو كوستا، لاعب فريق ريال مايوركا الإسباني، الجمعة، زملاءه في الفريق، قبل انتقاله رسميًا إلى نادي النصر، وفق ما أفادت مصادر «الرياضية».

وأضافت المصادر ذاتها أن كوستا سينتظم في معسكر النصر بالبرتغال خلال الأيام القليلة المقبلة، في صفقة جديدة للنادي العاصمي، لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وأكد لـ«الرياضية» نادي ريال مايوركا الإسباني حسم انتقال البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر، وفقًا لما كشف عنه لـ«الرياضية» هيكتور مارتن، المسؤول الإعلامي بالنادي الإسباني، الثلاثاء الماضي.

وكانت «الرياضية» انفردت في 18 يوليو الجاري بالكشف عن اقتراب النصر من التعاقد مع كوستا، في ظل منافسة من نادي الدرعية، الذي حاول ضم اللاعب بناءً على رغبة مدربه البرتغالي برونو لاج.

ويبلغ كوستا 25 عامًا، وانضم إلى ريال مايوركا، صيف 2023، قادمًا من ألميريا، وفرض نفسه أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني. وخاض خلال الموسم الماضي 33 مباراة في مختلف المسابقات، بدأ 31 منها أساسيًا، وسجل سبعة أهداف، وصنع اثنين.