الفيصلي يعيد جيروتو إلى روشن

انتقل البرازيلي أندريه جيروتو، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، السابق، إلى نادي الفيصلي، حسبما أعلن الأخير، الجمعة.

ورحب نادي الفيصلي باللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وكتب: «أندريه جيروتو أهلًا بك في كتيبة العنابي». وتعاقد الفيصلي مع جيروتو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع التعاون.

وبات جيروتو، المدافع البالغ من العمر 34 عامًا، خامس لاعب أجنبي ينضم إلى صفوف «العنابي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الكاميروني كريستيان باسوجوج، والفرنسي ألكسندر ميندي، والإسباني جايمي سيواني، والسنغالي عبد الله سيك.

ويأتي تعاقد الفيصلي مع اللاعب البرازيلي تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، الخميس، إذ كشفت نقلًا عن مصدر خاص عن أن البرازيلي أندريه جيروتو يخضع إلى فحوص طبية، الخميس، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، مضيفة أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، الأربعاء.

وكان جيروتو انضم إلى التعاون في صيف 2023 قادمًا من نانت الفرنسي، وارتدى قميص «سكري القصيم» خلال 98 مباراة وسجل سبعة أهداف.