«الأولمبية» ترد شكوى «فير سكوير» ضد إنفانتينو

رفضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، الشكوى التي تقدمت بها منظمة «فير سكوير» المدافعة عن حقوق الإنسان ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بداعي عدم الاختصاص.

وكانت المنظمة أعلنت مطلع يوليو أنها ستلجأ إلى اللجنة بسبب ما سمّته بـ«الانتهاكات المتكررة للحياد السياسي» من جانب إنفانتينو الذي أظهر مرارًا تقاربه مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وصولًا إلى الإشادة بسياساته الداخلية.

وأوضح المتحدث باسم «الأولمبية الدولية» أن «لجنة الأخلاقيات خلصت إلى أنه وفقًا للميثاق الأولمبي، يحتفظ كل اتحاد دولي باستقلاليته وبالحكم الذاتي في إدارته». مضيفًا أنه نتيجة لذلك فإن «الشكوى تخرج عن نطاق الاختصاص» الذي تغطيه هذه اللجنة.

ويفرض القسَم الذي يؤديه نحو 100 عضو في الهيئة الأولمبية، ومن بينهم إنفانتينو، عليهم التصرف «بشكل مستقل عن المصالح التجارية والسياسية»، وهو التزام ينص عليه أيضًا الميثاق الأولمبي.

وكانت «الأولمبية الدولية» استبعدت في فبراير جدلًا أوليًا بشأن مشاركة إنفانتينو في «مجلس السلام» الذي دعا إليه ترامب، حيث ظهر مرتديًا قبعة حمراء تحمل عبارة «الولايات المتحدة» والرقمين «45ـ47»، في إشارة إلى الولايتين الرئاسيتين لترامب.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك: «نحن ندرك أن «فيفا» يدعم من خلال كرة القدم، برنامجًا استثماريًا واسعًا لإحياء الرياضة في غزة، في فلسطين، عبر توفير بنى تحتية رياضية وأنشطة تعليمية ومشاريع تطويرية رفيعة المستوى»، معتبرًا أن فيفا «يقوم بدوره»، من دون التطرق إلى القبعة.