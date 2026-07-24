نادر.. صفقة هامبورج الجديدة

تعاقد نادي هامبورج الألماني، الجمعة، مع المغربي بلال نادر، لاعب الوسط، في صفقة انتقال مجاني قادمًا من فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، بعقد طويل الأمد.

ولد نادر «22 عامًا» في مدينة نيس الفرنسية وتدرج في الفئات السنية لنادي المدينة قبل انتقاله من فريق تحت 19 عامًا إلى رديف مرسيليا في صيف 2021. وبعد عامين، صعد إلى الفريق الأول وخاض أول مباراة له في سبتمبر 2023.

وقال كلاوس كوستا، المدير الرياضي للنادي في بيان: «يملك نادر إمكانات كبيرة ومهارات عالية، ويبحث دائمًا عن الكرة، ويلعب بحيوية كبيرة ويتحرك بذكاء في أنصاف المساحات، ما يمكنه من تغيير إيقاع المباراة وربط الخطوط ببعضها. وفي الوقت ذاته، يعمل بجد ويلتزم بواجباته الدفاعية».

وأضاف: «رغم صغر سنه، اكتسب نادر خبرة جيدة، وهو مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته. نحن واثقون من قدرته على إحداث تأثير فوري في الفريق، كما نؤمن بأن لديه الكثير ليقدمه مستقبلًا. ونتطلع إلى مساعدته على مواصلة التطور مع هامبورج».

أما كاثلين كروجر، عضو مجلس الإدارة، فأوضحت: «نادر لاعب متعدد المواهب ويجيد شغل أكثر من مركز في خط الوسط، ما يمنحنا مرونة أكبر في هذا الجانب من الملعب ويضيف جودة وعمقًا إلى التشكيلة. كما يتمتع بشخصية هادئة، ويتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا والقيم التي نمثلها».

وخلال مسيرته مع مرسيليا، شارك نادر في 53 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف. وتلقى أول استدعاء إلى المنتخب المغربي الأول في مارس 2025، لكنه لم يشارك في مباراتي النيجر وتنزانيا. كما سبق له تمثيل المغرب تحت 23 عامًا، إلى جانب عدة منتخبات فرنسية للفئات السنية.