في «روشن».. سمرفيل يخوض مواجهتين هولنديتين

يواجه الجناح الدولي الهولندي كريسينسو سمرفيل اثنين من مواطنيه على ملاعب دوري روشن السعودي بعدما انتقل إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وحسم نادي الهلال الصفقة، الخميس، مضيفًا اللاعب المهاري إلى أسلحة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الهجومية.

ويلتقي الفريق الأزرق نظيره الشباب لحساب الجولة الخامسة من الموسم الجديد. عندها، سيحاول الهولندي ويسلي هويدت، مدافع «الليوث»، منع مواطنه سمرفيل من هزِّ الشباك.

ويواجه جناح الهلال الجديد مواطنه ستيفن بيرجوين، جناح الاتحاد، في «الكلاسيكو»، ضمن الجولة الثامنة.

ومثَّل الثلاثة منتخب «الطواحين»، لكنْ سمرفيل جزءٌ من القوام الحالي للمنتخب، فيما يعود آخر استدعاءٍ دولي لهويدت إلى 2017، وبيرجوين إلى 2024.

وإضافةً إلى نجمَي الاتحاد والشباب، لعِب هولنديان آخران الموسم الماضي من «روشن»، هما النجم المخضرم جورجينيو فينالدوم مع الاتفاق، والمدافع بارت شينكيفيلد مع الخليج. وبعد انتهاء الموسم، انتهت العلاقة التعاقدية بين اللاعبَين ونادييهما.

وأصبح سمرفيل اللاعب رقم 12 في قائمة الهولنديين الذين لعِبوا في الدوري منذ انطلاقه عام 2008.

وتضم القائمة شاندرو شينك ومحمد رايحي «الباطن»، وأولا جون «الحزم»، وفيتو فان كرويج «الوحدة»، وهشام فايق «الفيصلي»، ويوسف الجبلي «الفيصلي والباطن»، وآدم ماهر «ضمك».