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«الليوث» تناور

2026.07.24 | 09:12 pm
فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مناورةً تكتيكيةً في ختام الحصة التدريبية، الجمعة، ضمن المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الشباب)
«الليوث» تناور

«الليوث» تناور

«الليوث» تناور

«الليوث» تناور

«الليوث» تناور