آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
«الليوث» تناور
2026.07.24 | 09:12 pm
فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مناورةً تكتيكيةً في ختام الحصة التدريبية، الجمعة، ضمن المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الشباب)
الأكثر قراءة
1
النصر.. بوستيكوجلو يعيد 4 إلى الرياض
2
كوستا يودّع زملاءه وينتقل إلى النصر
3
ينتظر قرار الرقابة المالية.. النصر ينهي قيود الكفاءة
4
الأهلي يخسر التجربة الرابعة
5
الهلال.. إنزاجي يبعد كوليبالي
6
الجولة الخامسة.. كلاسيكو في جدة وديربي بالرياض
7
بـ 30 مليون يورو.. الدرعية يتفق مع نجم لشبونة
8
الأحد.. الغامدي يدخل سباق رئاسة اتحاد القدم
Previous
Next
اخترنا لكم
الأصغر.. يامال وكوبارسي يتجاوزان مبابي
مسرح نهائي المونديال.. وجهة الألعاب الأخرى والحفلات
نهائي المونديال.. تفوّق لاتيني أمام الأوروبيين
السيدات.. بدء فترة التسجيل الصيفية
تشافي وماسكيرانو يستذكران روح برشلونة في النهائي
×
الكرة العالمية
2026-07-25 00:17:16
سانتوس: غياب نيمار عن رحلة فنزويلا قرار فني
الكرة السعودية
2026-07-24 22:51:11
رسميّا.. الهلال يحسم صفقة سمرفيل
الكرة السعودية
2026-07-24 16:26:26
الهلال.. إنزاجي يبعد كوليبالي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-25 01:00:34
فاسيلي.. أول أجانب الدرعية
الصورة .. قصة
2026-07-25 00:34:27
تعادل اتفاقي
الكرة السعودية
2026-07-25 00:32:08
يدفاي في معسكر الشباب
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-24 17:49:25
شراحيلي يدشن مرحلة التأهيل الأولى
الكرة السعودية
2026-07-22 21:48:47
جنوى يطلب ميتاي
الكرة السعودية
2026-07-22 00:05:04
«تطوير البلد» تقترب من الاتحاد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-25 00:06:20
الأحمري لـ «الرياضية»: أبها يستهدف إعارات النصر والأهلي
الكرة السعودية
2026-07-24 22:18:01
ينتظر قرار الرقابة المالية.. النصر ينهي قيود الكفاءة
الكرة السعودية
2026-07-24 17:53:49
كوستا يودّع زملاءه وينتقل إلى النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-25 00:55:18
الأحد.. الغامدي يدخل سباق رئاسة اتحاد القدم
الكرة السعودية
2026-07-25 00:06:20
الأحمري لـ «الرياضية»: أبها يستهدف إعارات النصر والأهلي
الكرة السعودية
2026-07-24 16:31:53
الجمعة.. أبو الشامات يفحص إصابة جيماريش
Previous
Next
×
منوعات
2026-07-13 22:56:10
آل الشيخ يعلن تفاصيل بطاقة نزال «The Comeback»
فيديو
2026-07-09 21:38:50
«بوليفارد بيزنس بارك».. اكتمال المشروع الملياري في الرياض
منوعات
2026-06-28 00:59:02
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
Previous
Next
×
ESports
2026-07-23 21:22:23
الأحد.. انطلاق دوري الملوك بمواجهة دربحة ولوس ترونكوس
ESports
2026-07-21 21:40:52
«الرياضات الإلكترونية» تمدّد الشراكة مع الخطوط السعودية
ESports
2026-07-20 20:04:42
«Dplus Kia» يخطف لقب «ليج أوف ليجيندز»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث