الأسمري يلتحق بمعسكر الشباب

التحق علي الأسمري، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، بالمعسكر الجاري في النمسا، الجمعة ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الأسمري إلى الليوث بعد يوم تجديد إعارته من نادي نيوم لموسم آخر.

وكان الأسمري لعب معارًا للشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، وشارك في 13 مباراة حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويمتد معسكر الشباب في النمسا حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن تدريبات صباحية ومسائية مكثفة تتخللها أربعة مواجهات تجريبية انتهت واحدة منها بتعادل سلبي مع بوليتكنيكا الروماني، وتبقت ثلاثة أخرى أمام النصر الإماراتي والأهلي القطري ومولودية الجزائري.

ويخوض الفريق الشباب أولى مبارياته الرسمية خلال الموسم الجديد في 13 أغسطس المقبل عندما يستقبل القادسية على ملعبه «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.