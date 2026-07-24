الخلود.. آخر الأجانب بعد المعسكر

تختتم صفقة حارس المرمى جهود نادي الخلود لدعم فريقه الأول لكرة القدم بلاعبين أجانبَ خلال نافذة الانتقالات الجارية، حسبما أفادت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتعاقد النادي، الصيف الجاري، مع الجناح الإسباني كوبا دا كوستا، والغيني سيدوبا سيسيه، لاعب الوسط.

ووفق المصادر ذاتها، تسعى الإدارة إلى حسم ملف الحارس الجديد، مُعوِّض الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، وآخر الأجانب الثمانية بعد العودة من المعسكر الإعدادي الجاري في إسبانيا.

وينتهي المعسكر الأربعاء، ويعود الفريق بعدها مباشرةً إلى الرياض لخوض آخر مراحل برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وعاد كوزاني بعد موسمٍ واحدٍ مع الخلود إلى الأرجنتين، ويستهدف النادي ضمَّ أجنبي لشغل المركز ذاته، فيما أبقى، من أجانب الموسم الماضي، على المدافع السورينامي شاكيل بيناس، والمدافع الليتواني إدجاراس أوتكاس، والإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، والإسباني إيكر كورتاجارينا، لاعب الوسط، والمهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي. وتحت السن، يستمر الإنجليزي آدم بيري، لاعب الوسط، والمدافع الغيني منصور كمارا.

ويواجه الخلود، الذي يُدرِّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، فريق لوتون تاون الإنجليزي، السبت، في ثالث وآخر مباراةٍ تجريبيةٍ ضمن معسكره الإسباني.