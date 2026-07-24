«إقامة التقاء».. جاكس يستضيف الاستوديو المفتوح

تنظم هيئة الفنون البصرية خلال الفترة من 28 حتى 30 يوليو الجاري فعالية «الاستوديو المفتوح» ضمن برنامج «إقامة التقاء»، وذلك في حي جاكس «الدرعية»، بمشاركة نخبة من الفنانين في تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور.

ويأتي تنظيم الفعالية في ختام الدورة الثانية من برنامج «إقامة فنية» الممتد ثلاثة أشهر في مدينة الرياض، بمشاركة 14 فنانًا وفنانة من السعودية، وأوكرانيا، وصربيا، والصين، واليابان، وفلسطين، في رحلة إبداعية اتسمت بالبحث، والتجريب، وتبادل المعارف والخبرات، عمل خلالها المشاركون على تطوير مشاريع فنية جديدة تستكشف ممارسات وتخصصات متنوعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» يشهد البرنامج مشاركات وإسهامات من مركز الدرعية لفنون المستقبل، والمعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث»، ومؤسسة الملك عبد العزيز للبحوث والأرشيف «دارة الملك عبد العزيز»، ومكتبة الملك فهد الوطنية والمتحف الوطني، بما يسهم في إثراء تجربة الفنانين المشاركين وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

ويتيح الاستوديو المفتوح للجمهور فرصة التجوّل بين الاستوديوهات، والتعرّف على الأعمال التي طُوّرت خلال فترة الإقامة، والتفاعل مع الفنانين والقيّم الفنية من خلال برنامج عام من العروض وورش العمل والنقاشات والحوارات، ما يخلق فرصة للدخول في حوار مستمر، واختبار الأعمال في لحظة لا تزال فيها الأفكار تتشكّل وتتطوّر.

ويُعد برنامج «إقامة التقاء» إحدى المبادرات التي تسعى من خلالها هيئة الفنون البصرية إلى دعم الممارسات الفنية، وتعزيز التبادل المعرفي، وخلق بيئة فنية متصلة بالسياقات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير المشهد الفني ، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.