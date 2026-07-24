رسميّا.. الهلال يحسم صفقة سمرفيل

أعلن نادي الهلال، الجمعة، رسميًا عن التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سمرفيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربعة مواسم قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي.

واحتفى النادي العاصمي بصفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وكتب: «العاشرة بتوقيت المملكة.. كل الطرق تؤدي إلى الهلال»، وأرفق العبارة بفيديو تشويقي للاعب الهولندي مرتديًا القميص الأزرق، وجاء فيه: «في كرة القدم، اللحظات لا تنتظر، إنها تكتب لكن يستعد لاقتناصها، قصة جديدة تبدأ اليوم، أزرق جديد.. أهلًا بك في الهلال».

وجرت مراسم التوقيع مع سمرفيل في مقر معسكر الفريق الحالي بالنمسا في حضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال.

وكشف نادي الهلال عن أن كامل قيمة الصفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، مثمنًا دعمه السخي وإسهاماته في دعم مسيرة النادي، وترسيخ مكانته، وترسيخ ريادته على الأصعدة كافة.

وأصبح سمرفيل «24 عامًا» أول الصفقات الأجنبية للهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسادس لاعب ينضم إلى الأزرق قبل بدء مشواره في الموسم الجديد بعد التعاقد مع محمد العويس، صبري دهل، عبد الله العنزي، محمد الصرنوخ، نواف الحبشي.

ويأتي تعاقد الهلال مع سمرفيل تأكيدًا لما أوردته «الرياضية» الأربعاء، إذ عنونت: «قبل التوقيع.. الهلال يفحص سمرفيل»، وأوضحت نقلًا عن مصادر خاصة في سياق الخبر أن الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي خضع إلى فحوصات طبية بطلب من نادي الهلال بعدما أبدى موافقته المبدئية على العرض الأزرق.

كما نقلت «الرياضية» عن صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، الجمعة أن الهولندي كريسينسو سمرفيل، لاعب فريق وست هام الإنجليزي وقع عقد انتقاله إلى الهلال، الخميس، بعد إتمامه للفحص الطبي في مدينة أمستردام الهولندية، وقبلها وتحديدًا الثلاثاء الماضي، نقلت «الرياضية» أيضًا عن صحيفة «ذا أتلتيك» أن إدارة شركة نادي الهلال توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في وست هام يونايتد الإنجليزي لشراء المدة المتبقية من عقد الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح المنتخب الهولندي، كاشفة عن أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 55 مليون جنيه أسترليني إضافة إلى حوافز تبلغ 5 ملايين لتصل إجمالي الصفقة باليورو 70 مليونًا، على أن يرتبط سمرفيل مع النادي العاصمي بعقد طويل الأمد.

وبدأ سمرفيل مسيرته من أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول، ومن ثم التحق بصفوف وست هام في أغسطس 2024 بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي الذي انتهى بهبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع أسهمه بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.