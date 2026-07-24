قبل رحيل سافينيو.. سيتي يراقب 3 أجنحة

وضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي البرتغالي الدولي بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، ضمن قائمة الأجنحة المستهدفة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، تحسبًا لرحيل لاعبه البرازيلي سافينيو.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، الجمعة، أن وصيف بطل الدوري الممتاز، يراقب كذلك السنغالي إبراهيم مباي من باريس سان جيرمان، والإيفواري يان ديوماندي من لايبزيج الألماني. مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء بعد أن أبدى توتنام رغبته في ضم البرازيلي سافينيو وهو ما لن يتم حتى يجد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا البديل المناسب.

وكان نيتو «26 عامًا»، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، ضمن اهتمامات سيتي قبل انتقاله إلى تشيلسي من وولفرهامبتون مقابل 51 مليون جنيه إسترليني. لافتة إلى أن ماريسكا تربطه علاقة جيدة باللاعب عندما كان مدربًا للفريق اللندني.

وقالت «ديلي ميل» إن سيتي معجب أيضًا بلاعب تشيلسي الفرنسي مالو جوستو، لكن ليس بالسعر المطلوب فيه وهو 75 مليونًا، علمًا أن الفريق اللندني أعاره جناحه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو إلى أستون فيلا، الذي يريد أيضًا السنغالي نيكولاس جاكسون.

وكان ماريسكا ورث دكة بدلاء سيتي من سلفه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قاد الفريق 10 مواسم توج فيها بـ 20 لقبًا في كافة البطولات.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي الجمعة إنه لن يُجري تغييرات جذرية على أسلوب لعب الفريق، مؤيدًا النهج الذي اتبعه جوارديولا.

وأوضح ماريسكا إن فترات عمله السابقة مساعدًا لجوارديولا، بالإضافة إلى البنية المستقرة للنادي، منحته الثقة في قدرته على الإشراف على انتقال سلس.