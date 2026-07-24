بهدفين.. الاتفاق يتعادل مع الإنجليزي الصاعد

تعادل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم 2-2 مع يورك سيتي الإنجليزي، مساء الجمعة في مباراة تجريبية ضمن معسكر «النواخذة» الجاري في إسبانيا استعدادًا للموسم المقبل.

وتقدّم يورك سيتي، المنتمي إلى دوري الليج 2 «القسم الرابع»، بهدفٍ مبكّر في الدقيقة الرابعة، عبر الظهير الإنجليزي ريان فالوفيلد. ومن ركلة جزاء، أحرز المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي التعادل، في الدقيقة 44.

وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أضاف الجناح البرتغالي جواو كوستا الهدف الثاني للاتفاق، الذي استقبل مرماه هدف التعادل، في الدقيقة 82، بواسطة الظهير الإنجليزي جو فيليكس.

وأشرك الأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق السعودي، عددًا كبيرًا من اللاعبين خلال المباراة، للوقوف على مدى جاهزيتهم بدنيًا وفنيًا وتجربة عدة حلول تكتيكية قبل انطلاق الموسم.

وبدأ باباس بتشكيلٍ تألف من تركي بالجوش، حارس المرمى، والمدافعَين عبد الله خطيب والإسكتلندي جاك هيندري، والظهيرين مد الله العليان وراضي العتيبي، ومختار علي والإسباني ألفارو ميدران، لاعبَي الوسط، وديمبيلي في الخط الأمامي مع كوستا وزياد الغامدي وياسر الشمري.

وفي مباراتين تجريبيتين سابقتين، ضمن المعسكر، فاز الفريق 8-0 على كوستا سيتي الإسباني، و3-2 على جوهور الماليزي.

والسبت، يخوض أمام إلدينسي الإسباني، الصاعد إلى الدرجة الثانية «السيجوندا»، رابع وآخر تجريبياته قبل ختام المرحلة الحالية من برنامج الإعداد.