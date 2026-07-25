يدفاي في معسكر الشباب

أكدت لـ «الرياضية» مصادر تلقّي نادي الشباب، الجمعة، موافقة لجنة الرقابة المالية في برنامج الاستقطاب على التعاقد مع المدافع الكرواتي تين يدفاي.

وأفادت المصادر بوجود اللاعب داخل معسكر «الليوث» الإعدادي في النمسا منذ يومين، بعد الاتفاق معه على الانضمام إلى الفريق قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

ووقع الاختيار على الكرواتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لتعويض رحيل المدافع الهولندي ويسلي هويدت عن الشباب بعد نهاية الموسم الماضي.

ولعِب يدفاي 21 مباراةً مع باناثينايكوس الموسم الماضي، أحرز خلالها أربعة أهداف.

ومثّل الكرواتي منتخب بلاده بين 2014 و2020، وشارك في كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. وقبل محطة اليونان، لعِب لفرق باير ليفركوزن وأوجسبورج في ألمانيا، وإيه إس روما الإيطالي، ولوكوموتيف موسكو الروسي، والعين الإماراتي.

ويُعسكِر الشباب في النمسا، تحت قيادة الألماني توماس ليتش مدربه الجديد، استعدادا لموسم 26- 2027.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ 13، برصيد 35 نقطة، وقضاه تحت القيادة الفنية للإسباني إيمانول ألجواسيل ثم الجزائري نور الدين زكري.