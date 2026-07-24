نيوم ينتصر في التجربة الثالثة

تغلب فريق نيوم الأول لكرة القدم على نظيره أورلاندو بيراتس الجنوبي إفريقي بهدف نظيف، الجمعة في ثالث مواجهاته التجريبية خلال معسكره الجاري في إسبانيا ضمن برنامج تحضيراته للموسم الجديد.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم نيوم هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب مركز إستيبونا في مدينة ملقا.

والفوز هو الأول لنيوم في معسكره الحالي بعد التعادل السلبي بيتربره يونايتد الإنجليزي والخسارة أمام غرناطة في المباراتين التجريبتين الأولى والثانية تواليًا.

وينتظر أن يخوض نيوم لقاءين تجريبين آخرين خلال المعسكر، إذ يواجه العربي القطري ولاس بالماس الإسباني قبل العودة إلى تبوك لاستكمال تحضيراته استعدادًا لمواجهة الفيحاء في 14 أغسطس المقبل ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.

وبخلاف الدوري، يشارك نيوم في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال الخليج للأندية.