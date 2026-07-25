فاسيلي.. أول أجانب الدرعية

تعاقد نادي الدرعية مع البوسني نيكولا فاسيلي، حارس المرمى الدولي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد حسبما أعلنه، في الساعات الأولى من صباح، السبت.

وبث النادي بوسترًا للاعب عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وتضمن أبرز إنجازاته خلال مسيرته وتضمنت لقب الدوري البوسني ثلاث مرات، والصعود مع فريق سانت باولي إلى الدوري الألماني.

وأصبح فاسيلي «30 عامًا» أول الصفقات الأجنبية للدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت «الرياضية» عنونت في 11 يوليو الجاري: «فاسيلي يحمي عرين الدرعية في روشن»، وكتبت في سياق الخبر نقلًا عن حساب «الرياضية - عاجل» أن حارس المرمى البوسني وقع عقدًا مع الدرعية يمتد لموسمين بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة هامبورج الألمانية.

وسجل فاسيلي اسمه ضمن قائمة المنتخب البوسني في كأس العالم 2026، إذ شارك في المباريات الأربعة، واستقبل خلالها 8 أهداف ولم يخرج بشباك نظيفة في البطولة التي ودعها منتخب بلاده من دور الـ32.

وانطلقت مسيرة فاسيلي من نادي زرينيسكي موستار البوسني، قبل أن يخوض تجارب مع عدة أندية داخل بلاده، مرورًا بنورنبرج الثاني الألماني، وزوريا لوهانسك الأوكراني، ليستقر منذ عام 2021 مع سانت باولي الألماني، إذ فرض نفسه حارسًا أساسيًا وأسهم في صعود الفريق إلى «البوندسليجا».

دوليًا، تدرج فاسيلي في جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده حتى وصوله إلى المنتخب الأول عام 2021.