الياباني الثاني.. موريتا يعزز هال سيتي

عزز نادي هال سيتي تشكيلة فريقه الأول لكرة القدم بلاعب الوسط الياباني المخضرم هيديماسا موريتا، بعقد لمدة عامين مع خيار لتمديد لعام إضافي، في صفقة انتقال حرة.

وهذه هي الصفقة الرابعة لهال سيتي، الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027، بعد فوزه على ميدلسبره 1-0 في نهائي ملحق الصعود، على ملعب ويمبلي 23 مايو الماضي.

ويعد مو ثاني اليابانيين في صفوف هال سيتي، بعد الجناح يو هيراكاوا، الذي عاد إلى بريستول بعد موسم أمضاه معارًا، والـ 17 الذي يلعب في الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي خاض موريتا «31 عامًا» 40 مباراة دولية وشارك في 370 مباراة خلال مسيرته، وفاز بثمانية ألقاب كبرى.

وتوج موريتا بلقبين متتاليين في الدوري البرتغالي الممتاز وكأس البرتغال خلال أربع مواسم قضاها في لشبونة، وسجل 11 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 166 مباراة.

وخاض موريتا أول مباراة احترافية له مع كاواساكي فرونتال فبراير 2018، وحقق أول لقب من أصل اثنين في الدوري الياباني بموسمه الأول.