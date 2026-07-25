«The Comeback».. الملاكمون يجتازون قياس الأوزان

اجتاز الملاكمون المشاركون في نزالات The Comeback، الجمعة، مراسم قياس الأوزان الرسمية بنجاح، في «بروميناد جدة»، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، في المحطة الأخيرة قبل انطلاق النزالات المرتقبة مساء السبت.

وشهدت مراسم الوزن اكتمال جاهزية جميع الملاكمين، بعدما التزموا بالأوزان المعتمدة لكل فئة، لتتأكد رسميًا إقامة جميع النزالات وفقًا لبرنامج المعلن، في أجواء عكست حجم الترقب الذي يسبق إحدى أبرز أمسيات الملاكمة العالمية التي تستضيفها جدة.

كما شهدت الفعالية المواجهات التقليدية «Face Off» بين الملاكمين، حيث تبادل المتنافسون النظرات الأخيرة أمام عدسات وسائل الإعلام والجماهير، في مشاهد عكست الحماس والثقة قبل صعودهم إلى الحلبة، يتقدمهم بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وكريستيان برينجا إلى جانب حمزة شيراز، وجوش كيلي، وكيجان أجاركا، وبقية نجوم البطاقة.

وتأتي مراسم قياس الأوزان بعد المؤتمر الصحافي الرسمي للحدث، الذي أكد خلاله الملاكمون جاهزيتهم لخوض النزالات، معبرين عن ثقتهم في تقديم مواجهات قوية تليق بمكانة الحدث والحضور الجماهيري المنتظر.

وتتجه الأنظار السبت إلى «جدة سوبر دوم» التي تحتضن أمسية The Comeback، حيث يلتقي نخبة من أبرز نجوم الملاكمة العالمية في سلسلة من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيسي الذي يجمع جوشوا ومنافسه برينجا، إلى جانب عدد من المواجهات العالمية والمشاركات السعودية، في أمسية ينتظر أن تقدم مستويات فنية عالية وتواصل ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى أحداث الملاكمة.