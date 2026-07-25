بمشاركة حمزة.. رباعية برشلونة تضرب أوروبا

تغلب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم على منافسه المحلي إسبورتيو أوروبا 4-1 في مباراة تجريبية، ضمن تحضيرات بطل الدوري للموسم الجديد في مباراة شارك فيها العديد من لاعبي الصف الثاني والفئات السنية.

وشارك في المباراة المهاجم المصري الدولي حمزة عبد الكريم «18 عامًا» في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، بعد انضمامه إلى تحضيرات الفريق عقب مشاركته في كأس العالم.

ولعب برشلونة الشوط الأول بالحارس البولندي فيوتشيك تشيزني، هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتين، جوفري تورنتس، جيلي فرنانديز، بريان فاريناس؛ روني بردقجي، إبراهيم ديارا، حمزة عبد الكريم وشين كلويفرت.

ولعب الفريقان خلف الأبواب المغلقة، على ملعب تيتو فيلانوفا، بحضور اللاعب الجديد كريم أديمي، الذي جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك بعد حصته التدريبية الأولى الجمعة.



افتتح المالي إبراهيم ديارا التسجيل لبرشلونة، وأضاف هيكتور فورت الثاني. ثم قلص إسبورتيو أوروبا الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى هانزي فليك، مدرب برشلونة، العديد من التغييرات في الشوط الثاني، بإشراك الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، أليكس جونزاليز، تشافي إسبارت، توني فرنانديز، مارك كاسادو، تومي ماركيز وأوريان جورين.

وسجل الفريق هدفين آخرين بواسطة إبرما تونكارا وأليكس جونزاليز الرباعية. وسيخوض برشلونة التجريبية الثانية الأسبوع المقبل في إنجلترا ضد بيرمنجهام سيتي.