تمديد عقد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، تمديد عقد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، مدة خمسة أعوام (المركز الإعلامي ـ نادي مانشستر سيتي)