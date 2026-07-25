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تمديد عقد

2026.07.25 | 02:53 pm
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، تمديد عقد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، مدة خمسة أعوام (المركز الإعلامي ـ نادي مانشستر سيتي)
تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد