ملاعب روشن.. مثلث ذهبي من الدمام إلى الرس

تتصدر ثلاثة ملاعب في الدمام، والمجمعة، والرس، قائمة الأكثر استضافة لمواجهات دوري روشن السعودي حتى الجولة السادسة مع انطلاق منافساته في 13 أغسطس المقبل.

وتأتي ثلاثة ملاعب بالتساوي لتشكل ما يمكن تسميته بـ «المثلث الذهبي» للاستضافة حتى الآن، بواقع ست مباريات لكل ملعب من أصل 14 مسرحًا لمواجهة الدوري.

في صدارة القائمة، جاءت مدينة المجمعة الرياضية، التي تحتضن ست مواجهات، ومثلها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، إضافة إلى ملعب نادي الحزم في الرس.

وحل رابعًا ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض بخمس مباريات، ثم ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وملعب الاتفاق في الدمام، بأربع مباريات لكل منهما.

وتقاسمت ستة ملاعب المركز السادس بثلاث مباريات لكل ملعب، وهي: إس إتش جي أرينا، والمملكة أرينا، والأول بارك في الرياض، إلى جانب ملعب نادي التعاون في بريدة، ومدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، وميدان تمويل الأولى في الأحساء.

فيما يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة مباراتين فقط حتى الآن.