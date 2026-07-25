الرشيدي: توقفت «قطوف» وحولتها إلى شركة استقدام

انتقل الصحافي والشاعر ربيع الرشيدي من إدارة مجلة قطوف الشعبية الشهيرة، التي توقفت قبل نحو عقد من الزمن، إلى تأسيس شركة قطوف الشرقية للاستقدام، في خطوة يصفها بـ«الحب والوفاء» للمطبوعة التي عرّفت به.

وأوضح لـ«الرياضية» الرشيدي قائلًا: «حولت قطوف بدافع من الحب والوفاء إلى علامة تجارية ناشطة في مجال الاستقدام».​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأضاف: «هذا لا يلغي اعتزازي في بداية مشواري بصحف مثل اليوم والرياضي، وبعض المطبوعات الكويتية، قبل أن أتولى منصب مدير مجلة قطوف».

وأردف: «غطيت في المجلة مهرجانات كبرى، مثل الجنادرية، وبرنامج شاعر المليون، ومزاين الإبل، وأسهمت في إبراز العديد من الأسماء الشعرية».

وتابع: «المجلة توقفت كما حال معظم المطبوعات الشعبية الورقية مع تحول الإعلام نحو المنصات الرقمية»، مشيرًا إلى أنه استفاد من التجربة خبرة طويلة في المجالين الصحافي والشعبي.

وأكد الرشيدي أن الشعراء اليوم أكثر انتشارًا، لكن «الشعر لا يوكل عيش»، داعيًا الشباب إلى التركيز على العمل والتجارة النافعة.

وأوضح أنه ابتعد عن حضور الأمسيات الشعرية، على الرغم من أن «نصف شعب الخليج شعراء»، ويفضل الاستماع إلى شعر المحاورة.

وأشار إلى أبرز نجوم الساحة الأوائل، مثل ضيدان بن قضعان، ونايف صقر، وزعل الرشيدي، والأسطورة الراحل مساعد الرشيدي، ومحمد معلث، وفهد عافت، مبينًا أنه يتابع حاليًا شعراء، مثل عبد العزيز الخياري، ووليد بشير، وناصر مرسال، وحامد حافظ، ونوار القلادي.