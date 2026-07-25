كولو وجهة الحارس العالمي الجديدة

ينضم فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، أحد نجوم مونديال 2026، إلى صفوف فريق كولو كولو التشيلي، حسبما أعلنه أنيبال موسا، رئيس النادي.

وعبر موسا عن سعادته أمام الصحافيين قبل مباراة في البطولة المحلية، قائلًا: «سيصبح فوزينيا لاعبًا في كولو كولو، وسيأتي إلى تشيلي في الأيام المقبلة للخضوع إلى الفحوص المعتادة، قبل تقديمه هُنا في ملعب مونومنتال».

وأضاف موسا، رئيس النادي التشيلي: «رياضيًا، هو في حالة جيدة جدًا، ولهذا تعاقدنا معه».

ويُعد فوزينيا أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، التي نُظمت في أمريكا الشمالية، بأداء بطولي على الرغم من بلوغه الـ40 عامًا، خاصة في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا «0ـ0» المتوجة باللقب، على حساب الأرجنتين.

وقاد فوزينيا، واسمه الحقيقي خوسيمار خوسيه إيفورا دياس، منتخب الرأس الأخضر إلى دور الـ32، حيث أرغم الأرجنتين، بطلة 2022، على خوض شوطين إضافيين «3ـ2».

ولعب فوزينيا في كل من قبرص، وسلوفاكيا، ومولدافيا وأنغولا، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في السادسة والعشرين من عمره.

ويُنتظر أن يصل الحارس إلى كولو كولو قادمًا من نادي تشافيس، المنافس في الدرجة الثانية البرتغالية.

وأصبح فوزينيا، بفضل أدائه في المونديال وبمساعدة كبيرة من قبل المؤثر البرازيلي الشهير كاسيميرو، الذي سلط الضوء عليه، شخصية تحظى بمتابعة كبيرة خلال أسابيع قليلة، إذ انتقل عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من 50 ألفًا إلى نحو 30 مليونًا.